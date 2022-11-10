Ardahan'da polis, üniversite öğrencilerini "güvenlik" konusunda bilgilendirdi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ardahan Üniversitesine gelen öğrencileri kampüs içerisinde kurdukları stantta "güvenlik" konusunda bilgilendiriyor.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen "El Ele Güvenli Geleceğe" projesi kapsamındaki çalışmada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün yanı sıra Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, SİBER Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personellerince öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunuldu.

KADES uygulamasının da tanıtıldığı çalışmayla, 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal'in de ziyaret ettiği standa gelen öğrencilere ikramda bulunuldu, bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

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