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Ardahan ve Erzurum'da vatandaşlar "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"nı evinde uyguladı

AA

Ardahan ve Erzurum'da vatandaşlar "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"nı evinde uyguladı

ARDAHAN (AA) - Türkiye genelinde 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de yapılan tatbikata, Ardahan'da vatandaşlar evlerinde katılım sağladı.

"Deprem Anı Ülke Tatbikatı" kapsamında, 18.57 itibarıyla "çök, kapan, tutun" hareketinin uygulanması için kentteki merkezi anons sistemi aracılığıyla camilerden, belediye hoparlöründen, GSM şirketleri tarafından ikaz yoluyla tatbikat duyuruldu.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Köksal ailesi de duyuru üzerine "çök, kapan, tutun" hareketini 3,5 yaşındaki çocukları İbrahim Aybars Köksal ile uyguladı.

Salonda çekyatlarda sohbet eden aile, uyarı ile aniden masaların yanlarına çöktü.

3,5 yaşındaki İbrahim Aybars da anne ve babasının çağrısı üzerine masa altına girerek kendini korumaya çalıştı.

Baba Hakan Köksal tatbikatın önemli olduğunu belirterek, "Depreme karşı her an hazır olmalıyız. Sonuçta bu bizim bir gerçeğimiz." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un Horasan ilçesindeki görevli polis, jandarma ve hastane personeli de bulundukları alanda tatbikata katıldı.

Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde ders çalışan 6 yaşındaki Hayrunnisa Bayraktutan da siren seslerini duyunca "Çök, kapan, tutun" hareketleriyle tatbikata katılım sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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