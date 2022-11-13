Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda bir araya gelen kayakseverler snowboard yaptı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın karla kaplı yüksek kesimleri, kayakseverlere ev sahipliği yaptı.

Kentte kışın Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapan "Kar kurtları" grubu, sezonun açılmasını beklemeden Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda snowboard yaparak doyasıya eğlendi.

Grubun akşama doğru vericiler mevkisi ile Geçitli köyü arasındaki snowboard keyfi, güzel görüntülere sahne oldu.

Grubun üyesi Mehmet Ünal, AA muhabirine, kayak sezonunu Bülbülan Yaylası'nda açmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kışın genellikle Yalnızçam Kayak Merkezi'nde zaman geçirdiklerini, bu günlerde ise yüksek kesimlerde kayak yapmaya başladıklarını dile getiren Ünal, "Tüm yazı bu anı yaşamak için bekledik. Beklediğimize değdi. Artık yüksekler karla kaplı. Buralarda da kar keyfini yaşıyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Mustafa Necati Sütcü de her yıl Bülbülan Yaylası'nda doyasıya kayak yaparak eğlendiklerini belirtti.

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