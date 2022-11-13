Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda bir araya gelen kayakseverler snowboard yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda bir araya gelen kayakseverler snowboard yaptı

AA

Ardahan'daki Bülbülan Yaylası'nda bir araya gelen kayakseverler snowboard yaptı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın karla kaplı yüksek kesimleri, kayakseverlere ev sahipliği yaptı.

Kentte kışın Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kayak yapan "Kar kurtları" grubu, sezonun açılmasını beklemeden Ardahan-Artvin arasındaki Bülbülan Yaylası'nda snowboard yaparak doyasıya eğlendi.

Grubun akşama doğru vericiler mevkisi ile Geçitli köyü arasındaki snowboard keyfi, güzel görüntülere sahne oldu.

Grubun üyesi Mehmet Ünal, AA muhabirine, kayak sezonunu Bülbülan Yaylası'nda açmanın keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kışın genellikle Yalnızçam Kayak Merkezi'nde zaman geçirdiklerini, bu günlerde ise yüksek kesimlerde kayak yapmaya başladıklarını dile getiren Ünal, "Tüm yazı bu anı yaşamak için bekledik. Beklediğimize değdi. Artık yüksekler karla kaplı. Buralarda da kar keyfini yaşıyoruz." dedi.

Kayakseverlerden Mustafa Necati Sütcü de her yıl Bülbülan Yaylası'nda doyasıya kayak yaparak eğlendiklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan ve Erzurum'da vatandaşlar "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"nı evinde uyguladı
YEREL HABERLER Ardahan ve Erzurum'da vatandaşlar "Deprem Anı Ülke ...
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Ardahan'da partisinin "Halk Buluşması"na katıldı:
YEREL HABERLER HDP Eş Genel Başkanı Buldan, Ardahan'da partisinin ...
(Görüntülü) HDP&#039;Lİ BULDAN: KORKTUKLARI İÇİN KAPATMA DAVASINI AÇTILAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) HDP'Lİ BULDAN: KORKTUKLARI İÇİN ...
HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını açtılar
YEREL HABERLER HDP'li Buldan: Korktukları için kapatma davasını ...
Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar ...
Depremzede besiciler hayvanlarını kış boyu termal çadırlarda besleyecek
YEREL HABERLER Depremzede besiciler hayvanlarını kış boyu termal ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.