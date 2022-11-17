ARDAHAN (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ardahan'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Zafer Kupası başladı.

Kazım Karabekir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 9 ilden 200 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Vekili Halil İbrahim Yılmaz, böyle bir organizasyonun kentte ilk kez yapıldığını belirterek, "Bu nedenle böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Emeği geçen herkese şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum." dedi.

Sporcuların derece elde etmek için kıyasıya mücadele ettiği organizasyon, yarın sona erecek.

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