Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ardahan'da bazı göletler dondu.
Yüksek kesimlerin yağışla beyaza büründüğü kentte, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ise buzlanma oluştu.
Bölgeyi kullanacak sürücülerden gece tedbirli olmaları istendi.
- Ağrı
Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.
Kentin yüksek noktaları karla kaplandı, beyaza bürünen dağlarda güzel manzaralar oluştu.
Soğuk hava nedeniyle bazı noktalarda ise kısmi buzlanmalar oluştu.