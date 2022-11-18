Ardahan ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Ağrı'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Ardahan'da bazı göletler dondu.

Yüksek kesimlerin yağışla beyaza büründüğü kentte, Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi mevkisinde ise buzlanma oluştu.

Bölgeyi kullanacak sürücülerden gece tedbirli olmaları istendi.

- Ağrı

Ağrı'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kentin yüksek noktaları karla kaplandı, beyaza bürünen dağlarda güzel manzaralar oluştu.

Soğuk hava nedeniyle bazı noktalarda ise kısmi buzlanmalar oluştu.

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