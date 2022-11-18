Ardahan'ın sorunlarının tartışılacağı çalıştay başladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın sorunlarının tespit edilmesi ve çözüm yollarının ortaya konulması amacıyla düzenlenen "Ardahan Çalıştayı" başladı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ev sahipliğinde, Serhat Kalkınma Ajansının (SERKA) katkılarıyla gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Vali Hüseyin Öner, sınır kenti Ardahan'ın stratejik konumuyla Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı olduğunu söyledi.

Kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Öner şunları kaydetti:

"İlimiz, Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Şahdeniz-Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı'nın Türkiye'ye giriş yaptığı ilk noktada yer alıyor. Bu nedenle stratejik bir il. Ardahan'ın 3 kapısı var. Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, Türkiye'nin en modern sınır kapısı olarak inşa edilmiş, tam kapasite hizmet vermektedir. İnanıyorum ki buraya katılanlar, özverileriyle ilimizin ve bölgemizin tanınırlığını artıracak, gizli potansiyelini gün yüzüne çıkarılacaktır."

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de çalıştayın ilin sorunlarının tespit edilmesi, doğru ve uygulanabilir çözümlere ulaşılması amacıyla düzenlendiğini aktardı.

Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. İhsan Kurtbaş ise "Ardahan, önemli değer ve zenginlikleri bünyesinde barındırmasına rağmen en az kalkınmış illerden biri. İlimizin bütün dinamiklerinin buluştuğu bir platformda, şehrin detaylı bir röntgenini çekmeyi hedefleyen bir çalışma bu. Katkı sunan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Aşık Şenlik Konferans Salonu'ndaki çalıştay yarın sona erecek.

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