Ardahan'da İller Arası Kick Boks Zafer Kupası müsabakaları tamamlandı

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ARDAHAN (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından Ardahan'da düzenlenen İller Arası Kick Boks Zafer Kupası müsabakaları tamamlandı.

Dün Kazım Karabekir Spor Salonu'nda başlayan organizasyona 9 ilden 200 sporcu katıldı.

Sporcular 3 kategoride yapılan karşılaşmalarda dereceye girebilmek için ter döktü.

Müsabakalar sonunda Low Kick kategorisinde Iğdır birinci, Kars ikinci ve Malatya takımı 3. oldu.

Kick Light kategorisinde Malatya birinci, Giresun ikinci ve Ağrı üçüncü, Point Fighting kategorisinde ise Giresun birinci, Malatya ikinci ve Van üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

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