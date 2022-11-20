Ardahan Valisi Öner, Millet Bahçesi inşaatında incelemelerde bulundu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kentte yapımı devam eden Millet Bahçesi inşaatını denetledi.

Kura Nehri ve Ardahan Kalesi'nin kesiştiği Aziziye Kışlası içindeki Millet Bahçesi'nde tescilli tarihi binaların restorasyonu ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor.

İnşaat alanında incelemelerde bulunan Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, çalışmaların tarihi binaların dokusuna uygun restore edildiğini söyledi.

Millet Bahçesi'nin tamamlanmasıyla Ardahan Kalesi ve Kura Nehri ile entegre olacağını belirten Öner, "İçerisinde kent müzesi, kütüphane, kıraathane, güzel sanatlar fakültesi, butik otel, devlet konuk evi, valilik çalışma ofisi ve çay bahçeleriyle birlikte Ardahan halkının hizmetine sunulacak." dedi.

Vali Öner'e, Vali Yardımcısı Şahin Demir ve İl Özel İdaresi yetkilileri de eşlik etti.

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