Ardahan'da şehit öğretmenler için mevlit okutuldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında şehit öğretmenler için mevlit okutuldu.

Merkez Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İl Müftülüğü görevlilerince mevlit okundu, dualar edildi.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, bazı kurum müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edildi.

Bulut, şehit öğretmenler için düzenlenen etkinliğe katılıp dua edenlere teşekkürlerini sundu.



Şehit öğretmenleri unutmayacaklarını belirten Bulut, "Bugün Öğretmenler Günü dolayısıyla şehit öğretmenlerimizi andık. Öğretmenlerimiz eserleriyle yaşamaya ve önümüzü aydınlatmaya devam edecektir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.