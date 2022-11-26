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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kafkas arısının yaşamı "sanal" ortama taşındı

AA

Kafkas arısının yaşamı "sanal" ortama taşındı

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da başta dil uzunluğu ve soğuğa dayanıklılığı açısından dünyada en önemli 4 ırktan biri olan Kafkas arısının yaşamı, tanıtımı ve korunması amacıyla sanal ortama taşındı.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Valilik, İl Özel İdaresi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünün ortak yürüttüğü projede sanal gerçeklik gözlükleri ile Kafkas arısının tüm yaşam evreleri sanal ortama aktarıldı.

Kafkas arısının çok yönlü tanıtılması ve korunmasının amaçlandığı projede, sanal gerçeklik gözlükleri ile Kafkas arısının bal alımından, ana arının yumurta atmasına kadar kovandaki tüm yaşam evreleri izlenebilecek.

Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, AA muhabirine, projenin Ardahan ve Kafkas arısının geleceği için çok önemli olduğunu söyledi.

- "Arının yaşamına şahit oluyoruz"

Böyle bir projenin Kafkas arısı için ilk kez uygulandığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Bal arısının iç dünyasını, kovan içindeki yaşamı deneyimlemek için çok önemli bir proje. İzlendiğinde kovan içindeymiş gibi, farklı bir duygu, çok güzel bir ortam oluyor. Birebir kovan içindeki yaşamı deneyimleyebiliyorsunuz. Arının tüm faaliyetleri, ana arının yumurta atmasından tutun, lavra hali, işçi arının doğumu, her aşamasını yaşamış oluyorsunuz. Mükemmel bir duygu. Arının yaşamına şahit oluyorsunuz. Bunu izledikten sonra 'arı varsa hayat var, arı yoksa hayat yok' diyorsunuz."

Aydın, arının yaşamını herkese göstermek istediklerini belirterek, "Burada arının bal toplamasından kovan içindeki yaşamına kadar her evresini görebiliyorsunuz. Bu gözlükle arıcılıktaki eğitimlerde farkındalıklar oluşacak. Her sezonda kovanı açıp gösterme şansınız olmadığı için bu çalışma ile her sezonda arıyı tanıma ve bilgi sahibi olabileceksiniz. Arıcılık eğitimlerine çok ciddi bir katkı sunacak. Çocuk ve gençlerin daha fazla ilgi duyması için de bazı çalışmalar yapılacak. Ülkemizde ilk kez böyle bir çalışmayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

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