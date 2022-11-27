Ardahan'da Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri kuruldu

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ARDAHAN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle yürütülen Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyelerinin, yeni dönem eğitimleri Ardahan'da başladı.

"Deneyap" için açılan sınavlarda başarı gösteren öğrencilere, Ardahan Gençlik Merkezlerindeki teknoloji atölyelerinde eğitim veriliyor.

Öğrenciler, robotik kodlamadan yapay zekaya, siber güvenlikten enerji teknolojilerine kadar 8 farklı alanda 3 yıl boyunca eğitim alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine, atölyenin amacının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Ardahan'daki atölyelerde eğitim sürecinin başladığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Şu anda 81 ilde yaklaşık 100 Deneyap ile İlimize ve ülkemize hizmet edecek öğrenciler yetiştiriyoruz. Tabi ki ülkelerin güçlü olması adına teknolojisinin ve mühendislerinin güçlü olması gerekiyor. Bizde de ilimizde lise grubunda 2, ortaokul grubunda 6 sınıf olmak üzere 8 grupta hizmet etmekteyiz. Hocalarımız çalışmalarına başladı. İnşallah bizde buradan teknoloji ve ülkemize güzel insanlar yetiştirip faydalı olmak istiyoruz."

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lise 10. sınıf öğrencisi Hazar Aksoy da yeni bilgi ve birikimler ile değişen dünyada olmak istediğini söyledi.

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