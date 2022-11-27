Ardahan'da voleybol aday hakemlik kursu verildi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da farklı illerden gelen kişilere, voleybol aday hakemlik kursu verildi.

Voleybol Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğün işbirliğinde Gençlik Merkezinde açılan kursa, 5 ilden 80 kursiyer katıldı.



Voleybol İl Temsilcisi Sinan Aktaş, AA muhabirine, kursa yoğun katılımın olduğunu üç günlük kursu bugün tamamladıklarını söyledi.

Kurs için destek verenleri kutlayan Aktaş, "Kursumuz Ardahan ve diğer iller için elzemdi. Kursun, illerimize ve voleybol sporuna önemli katkılar sunacağını inanıyoruz." dedi.

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