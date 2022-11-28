Ardahan'daki gümrük kapılarında Gürcistan kaynaklı tır konvoyu oluştu

ARDAHAN (AA) - Türkiye-Gürcistan arasındaki Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarında, sistemsel sorundan dolayı tır konvoyu oluşmaya başladı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Orta Asya'ya gitmek isteyen tırların Çıldır-Aktaş ile Türkgözü gümrük kapılarını tercih ettiğini söyledi.

Son günlerde Gürcistan'da sistem kaynaklı sorun oluşmaya başladığını, bunun yoğunluğa neden olduğunu dile getiren Demirci, "Şu an her iki kapımızda da yoğunluk mevcut. Bu yoğunluk özellikle Aktaş'ta yaklaşık 3,5 kilometreyi buldu. Çünkü Aktaş konum itibariyle yoğun bir kapı. Paralel olarak Türkgözü'nde de aynı manzara mevcut. Sistemsel bu sorunun birkaç gün sürmesi bekleniyor."

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