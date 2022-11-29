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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da boyları 1 metreyi aşan 5 yayın balığı yakalandı

AA

Ardahan'da boyları 1 metreyi aşan 5 yayın balığı yakalandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir balıkçı, tek avında boyları 1 metreyi aşan 5 yayın balığı yakaladı.

Kentteki Kura Nehri'nde balıkçılık yapan Doğan Bulutlar, Sarme mevkisinde oltasına ve ağına takılan yayın balıklarını güçlükle karaya çekti.

Tek avında uzunlukları 1 metreyi aşan 5 yayın balığının yanı sıra aynı türden 17 balık ve çok sayıda alabalık tutan Bulutlar, at arabasıyla şehir merkezine getirdiği balıkları satışa sundu.

Bulutlar, ilk kez bu kadar yayın balığını bir arada yakalamanın sevincini yaşadığını belirterek, "Kilosunu 50 liradan satışa sundum. Şu an ilgi var. Bazıları yayın balığını, bazıları ise alabalığı tercih ediyor. Ancak yayın balıkları daha çok iriliği ve uzunluğuyla dikkati çekiyor." dedi.


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