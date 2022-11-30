Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve buzlanma, ulaşımı aksatıyor.

Akşama doğru yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini sis ve buzlanmaya bıraktı.

Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, yüksek kesimlerin genelinde buzlanma görüldüğünü belirterek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

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