Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis ve buzlanma, ulaşımı aksatıyor.
Akşama doğru yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ilerleyen saatlerde yerini sis ve buzlanmaya bıraktı.
Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yoğunlaşan sis ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.
Bölgede çalışmalarını sürdüren karayolları ekipleri, yüksek kesimlerin genelinde buzlanma görüldüğünü belirterek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.