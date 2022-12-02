Ardahan'da Kazak şair Magcan Cumabay'ın hayatı ve şiirleri anlatıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) Kazak şair Magcan Cumabay'in hayatı ve şiirleri üzerine söyleşi düzenlendi.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi'ndeki Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ayabek Bayniyazov, Cumabay'ın Kazak halkı için çok önemli biri olduğunu ve mücadelesinde dava adamı olarak adlandırıldığını söyledi.

Şairin hayatını ve bazı şiirlerini anlatan Bayniyazov, "Cumabay, 'uzaktaki Kardeşime' adlı şiirini milli mücadeleye destek vermek amacıyla yazmış. Şiirlerinde Türkçülük teması işlediğini ve bu temayı sürekli hale getirdiğini görüyoruz." dedi.

Söyleşide ayrıca şairin hayatını anlatan film gösterimi yapıldı.

ARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Ayabek Bayniyazov'a katılım belgesi verdi.

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