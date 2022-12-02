Göle'de çocuklar için futbol şenliği düzenlendi

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ARDAHAN (AA) - Göle ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce çocuklar için futbol şenliği düzenledi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Sahası'ndaki şenliğe, 5 ilköğretim okulundan 75 öğrenci katıldı.

Şenlikte öğrenciler futbol maçları yaptı, yeteneklerini sergiledi.

Göle Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Seyfullah Bayraktar, AA muhabirine, şenliklere yoğun katılım olduğunu söyledi.

Şenlik ile çocukların yeteneklerini keşfettiklerini belirten Bayraktar, "Biz bu şenlik ile ilçede sporun tüm tabana yayılmasını amaçlıyoruz. Ayrıca çocuklara spor alışkanlığı kazandırmayı hedefliyoruz. Sporla ilgili bu ve benzeri faaliyetlerimiz sürecek." dedi.

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