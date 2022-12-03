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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar, soğuk hava ve sis etkili oluyor

AA

Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar, soğuk hava ve sis etkili oluyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar, sis ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında bir derece ölçüldüğü Erzurum'da, araç camları, park ve bahçelerdeki bitkiler üzerinde kırağı oluştu.

Yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplı olan kent, yer yer sisle kaplandı.

Palandöken Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 13 santimetre olarak ölçüldü.

- Ardahan

Ardahan'da ise kent merkezinde gece etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bırakıtı.

Kısa sürede beyaza bürünen kentin yüksek kesimlerinde ise yer yer tipi etkili oldu.

Vatandaşlardan Efsal Karabağ, kar yağışının geçen yıla göre geç yağdığını belirterek, "Ne kadar yağarsa o kadar iyi olur. Ardahan'a kar yağması gerek." dedi.

- Kars

Kars'ta da soğuk hava ve sis etkili oluyor.

Kentte gece etkili olan karla karışık yağmur, sabah da etkisini sürdürdü.

Yağışın ardından oluşan sis Kars-Erzurum ve Kars-Iğdır kara yolllarında görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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