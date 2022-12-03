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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

AA

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamaya yol açtı.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Tipi ve kar yağışının yoğunlaştığı yollarda görüş mesafesinin düşmesi ve yolun kayganlaşması sebebiyle sürücüler güçlükle ilerledi.

Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Posof-Damal kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde kalan tırlar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler, yolda tuzlama çalışması başlattı.

Yolda kalan tır sürücüsü Mazlum Güllü, AA muhabirine, Gürcistan'dan Diyarbakır'a gitmeye çalıştığını belirterek, "Bu kadar kar beklemiyorduk. Hazırlıksız yakalandık. Karayolları ekiplerine teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Başka türlü çıkamazdık buradan. Çok yoğun buzlanma ve kar var." dedi.

Öte yandan Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Ardanuç kara yolu, her yıl olduğu gibi kar nedeniyle Bülbülan mevkisinden itibaren bahar aylarına kadar ulaşıma kapatıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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