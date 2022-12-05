Ardahan'da vatandaşlar barınaktaki hayvanları besledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da vatandaşlar, belediyeye ait hayvan barınağını ziyaret ederek, buradaki kedi ve köpeklere mama verdi.

Kentteki bir grup hayvansever, belediyeye ait barınağı ziyaret etti.

Burada bulunan kedi ve köpekleri mamayla besleyen hayvanseverler, barınaktaki çalışmalar hakkında bilgilendirildi.



Barınakta görevli veteriner hekim Funda Yılmaztan, AA muhabirine, vatandaşın ziyaretlerinden mutlu olduklarını söyledi.

Barınaktaki hayvanlara aile ortamının sıcaklığını vermeye çalıştıklarını ifade eden Yılmaztan, "Sevgiye, ilgiye, şefkate muhtaç bu hayvanlar için elimizden geleni esirgemeden yapıyoruz. Sonuçta onlar da bir canlı. Birinin bir hayvan sahiplendiğini görmek bizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bu hayvanları ancak bu şekilde koruyup sahiplenebiliriz. Bu hayvanlar ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz." dedi.

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