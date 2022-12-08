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Ardahan'da Prof. Dr. Günay Karaağaç anısına "Etimoloji Çalıştayı" düzenlendi

AA

Ardahan'da Prof. Dr. Günay Karaağaç anısına "Etimoloji Çalıştayı" düzenlendi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) önceki yıllarda görev yapan Prof. Dr. Günay Karaağaç anısına "Etimoloji Çalıştayı" düzenlendi.

ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştay, müzik dinletisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber, çalıştayda yaptığı konuşmada, Günay Karaağaç ile uzun yıllar çalıştığını, bugünde kendisini anmak için toplandıklarını söyledi.

Üniversite adına buruk ve bir o kadar da gurur dolu bir gün yaşadıklarını ifade eden Biber, "Böyle bir kıymetli ve değerli insanı andığımız için gururluyuz. Aramızda Türk dili ve etimoloji alanında çok kıymetli insanlar bulunuyor. Bugün onları burada ağırlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile hocamızın ruh dünyasının naif olduğunu görüyoruz. Günay Karaağaç hocamızı üniversitemizde istihdam etmiş olmanın mutluluğunu ve gururunu bir defa daha yaşadığımızı ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

ARÜ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şenel de çalıştayda Karağaç'ı anmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bu çalıştay Türkiye'nin her alanında özellikle etimoloji konusunda çok emeği olan bir hocamızı anmak için hazırlandı. Dolayısıyla kendisinin uluslararası makaleleri ve kitapları bugün burada bir kez daha gündeme geldi. Bu nedenle hocamız bu alana sayısız katkılar sağlamış biridir. Mesleğine tutkuyla bağlı biri olan hocamızın şahsıma kattığı her şey adına kendimi şanslı hissettirdiğimi belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

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