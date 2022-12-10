Ardahan'da vatandaşlardan "kavşak ve üst geçit" tepkisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da vatandaşlardan "kavşak ve üst geçit" tepkisi

AA

Ardahan'da vatandaşlardan "kavşak ve üst geçit" tepkisi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bir grup vatandaş, Ardahan-Göle kara yolunda kavşak ve üst geçit olmamasına tepki gösterdi.

İnönü Mahallesi ile Sugöze köyünün kesiştiği noktada toplanan vatandaşlar, hastane ve TOKİ bölgesindeki okula gidebilmek için yollarını uzatmak zorunda kaldıklarını ileri sürdü.

Sugöze Köyü Muhtarı Yüksel Şentürk, grup adına yaptığı konuşmada, Ardahan Devlet Hastanesi ile TOKİ bölgesindeki okula gitmelerinin zorlaştığını söyledi.

Yolun yaklaşık 3 kilometre uzadığını öne süren Şentürk, şunları kaydetti:

"Eskiden bu kavşak bize bitişikti. Köyden hastaneye ve okula çok rahat gidiyorduk. Ancak şu an hastanenin mevcut kavşağı daha uzak bir noktaya gitti. Dolayısıyla bu da bizim için yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafe demektir. Hastaneye veya okula gitmek için bu noktadan DSİ kavşağına gidip bir daha dönüyoruz. Bu noktada, yani hastanenin eski kavşağında yeni kavşak ve üst geçit istiyoruz. Başka türlü burada kazalar yaşanacak. Çünkü insanlar yürüyerek burayı kullanıyorlar. Bu kazaların yaşanmaması için burada toplandık."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan Valisi Öner'in eşi Zehra Mine Öner, hafızlık öğrencilerini ziyaret etti
YEREL HABERLER Ardahan Valisi Öner'in eşi Zehra Mine Öner, hafızlık ...
Ardahan'da Prof. Dr. Günay Karaağaç anısına "Etimoloji Çalıştayı" düzenlendi
YEREL HABERLER Ardahan'da Prof. Dr. Günay Karaağaç anısına ...
(Görüntülü) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN KAZALARA KARŞI &#039;KIŞ LASTİĞİ&#039; FARKINDALIK EYLEMİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNDEN KAZALARA KARŞI ...
İlkokul öğrencilerinden kazalara karşı 'kış lastiği' farkındalık eylemi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencilerinden kazalara karşı 'kış lastiği' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.