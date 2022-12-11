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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri atık yağları hijyen malzemesine dönüştürüyor

AA

Lise öğrencileri atık yağları hijyen malzemesine dönüştürüyor

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan'da lise öğrencileri, geri dönüşüme kazandırdıkları atık yağlardan sabun üretiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne bir destek de Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Bölümü öğrencilerinden geldi.

Okulda hayata geçirilen "Atık Yağ Biriktir Kirliliği Bitir Projesi" kapsamında pansiyondaki mutfakta kullanılan yağları toplayan öğrenciler, bu yağları laboratuvarda bazı işlemlerle geri dönüşüme kazandırdı.

Sodyum hidroksiti bir miktar suda çözdükten sonra 40 derece sıcaklığa gelmesini bekleyen öğrenciler süzdükleri atık yağı bu kimyasal maddeye katıp, katılaşıncaya kadar karıştırıyor. Daha sonra bu karışıma elleri yumuşatması için gliserin, güzel kokması için esans ve renk vermesi için de pancar ekleyen öğrenciler hazırladıkları bu sabunu farklı kalıplara dökerek bir gece oda sıcaklığında sertleşmesi için bekletiyor.

Kimya öğretmeni Sena Menekşe Gök nezaretinde üretilen sabunlar kullanılmaya başlandı.

- "İlerleyen zamanlarda bu farklı bir sektör olabilir"

Okul müdürü Osman Erdem, AA muhabirine, bu çalışmayla öğrencilerde "sıfır atık" düşüncesinin gelişmesini, geri dönüşüm bilincinin oluşturulmasını amaçladıklarını söyledi.

Okul pansiyonundan toplanan atık yağları laboratuvarda sabuna dönüştürdüklerini ifade eden Erdem, "Bu çalışmamıza özellikle Valimizin eşi Zehra Mine Öner hanımefendi ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut'un çok katkıları ve destekleri oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Atık yağ sadece sabun değil çok farklı alanlarda da kullanılabilir. Biz öğrencilerimizle bunu sabun olarak kullanmayı tercih ettik. Ürettiğimiz sabunları şimdilik kendi ihtiyacımız için kullanıyoruz. Ayrıca hediyelik de üretiyoruz. Ancak ilerleyen zamanlarda bu farklı bir sektör olabilir." dedi.

Kimya öğretmeni Sena Menekşe Gök de atık yağdan sabunu çok basit bir yöntemle ürettiklerini belirterek, "Bunu ev hanımları da yapabilir. Öğrencilerimize ve bize destek olanlara teşekkür ediyoruz. Çünkü bu destekle doğamızı korumuş oluyoruz. Çok güzel bir çalışma ve severek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berfin Ünlü ise çevreye katkı sunan bir çalışma yaptıkları için mutlu olduğunu belirtti.

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