DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ardahan'da partililerle buluştu:

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ARDAHAN (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Bu ülkede kaynakları doğru yönettiğinizde her bir insanımızın refahını sağlayabilecek kaynaklarımız vardır." dedi.

Çeşitli programları kapsamında Ardahan'a gelen Uysal, Dursun Akçam Kültür Evi'nde partililerle buluştu.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, Ardahan'a gelmekten mutluluk duyduğunu ancak bunun gecikmiş bir ziyaret olduğunu söyledi.

Siyasetin, insanların huzuru, refahı ve güveni için yapılması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Ama maalesef bugün üreten bir Türkiye değil, daha çok tüketen bir Türkiye var. Tarım ve hayvancılıkta ne üretenin memnun olduğu ne de metropollerde, şehirlerde tüketenin memnun olduğu bir Türkiye noktasına geldik. Vatandaşımızın ürettiği para etmesi gerekirken para etmiyor, maalesef milyonlarca insanımızı da alım gücüne eriştiremediler." dedi.

Ardahan'ın 40 yılı aşkın esaret altında kaldığını, ecdadın müjdeli gün için mücadelesini verdiğini dile getiren Uysal, "Kendilerinden Allah razı olsun. Ardahan bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli bir şehri haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Bize düşen, burada yaşayan insanların doğduğu topraklarda gelecek hayalini kurmalarıdır." diyen Uysal, şöyle devam etti:

"Gençlerimizin istihdamını burada kuramadığımız için gözlerimiz açık bir şekilde göçü izler haldeyiz. Yönetenlere düşen vazife, sınır coğrafyalarımızın sahip olduğu bu imkanları serbest bölge ile komşu olduğumuz ülkelerle ticaretin gelişmesini sağlamak. Beraberinde kamunun buralarda daha özel uygulamalarla istihdamlar yaratacak adımlar atmasıdır. İnsanlarımızın istihdamıyla beraber refahını arttıracak, ekmeğini büyütecek yapılanmalar olmalı. Biz istiyoruz ki bu ülkenin tüm vatandaşları nimetlerine de külfetlerine de eşit, ortak paydada paylaşsın. Bu ülkede kaynakları doğru yönettiğinizde her bir insanımızın refahını sağlayabilecek kaynaklarımız vardır."

Merkez Cami bölgesinde esnaf ziyareti yapan Uysal, daha sonra Atatürk Caddesi'ndeki parti binasının açılışını gerçekleştirdi.

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