Ardahan'da kar ulaşımı aksatıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.

Kent merkezi kar yağışının ardından beyaza bürünürken, yüksek kesimlerde yer yer tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım aksıyor.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.

Sürücülerin tedbirli olmalarını isteyen Öner, trafik ekiplerinin görevinin başında olduğunu söyledi.

Vali Öner, şunları kaydetti:

"Yüksek kesimlerde kar ve tipi, buzlanmaya neden oluyor. Bugün özellikle yüksek noktalardaki yolları kullanacak sürücülerimizin zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istiyoruz. İlimiz genelinde kar var, olumsuz bir durum yaşanmaması için çalışıyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.