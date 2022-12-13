Ardahan'da cadde ve sokaklarda biriken kar kent dışına taşınıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da dün başlayan yoğun yağışın ardından cadde ve sokaklarda biriken kar, belediye ekiplerince il merkezi dışına taşınmaya başlandı.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, kentte etkili olan kar yağışının ardından cadde ve sokakların yanı sıra Mili Egemenlik Parkı civarında karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Bugün yoğunlaştırdıkları karla mücadele çalışması kapsamında 55 kamyon kar kütlesinin kent merkezi dışındaki Halil Efendi bölgesine taşındığını belirten Demir, çalışmaların süreceğini bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarını 5 araç ve 18 temizlik görevlisi ile sürdürdüklerini aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Dün ilimizin genelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Bu nedenle cadde ve sokaklarımızda kar kütleleri birikti. Dolayısıyla sabahın erken saatlerinde temizlik çalışması başlattık. Bugün havanın açık olması bizim için iyi oldu. Bunu değerlendirmek için kar kütlelerini temizlemeye başladık. Yeni kar yağmadan önce erimeyen karı temizlemek istedik. Yaklaşık 600 metreküp kar kütlesi şehir dışına taşındı."

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