Ardahanlı çocukların futbol aşkına soğuk hava ve sis engel olmadı

ARDAHAN (AA) - Dondurucu soğukların yaşandığı Ardahan'da, çocuklar kırağı tutan zemin ve sise rağmen futbol oynamanın keyfini yaşadı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 8 dereceye düştüğü kentte, sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Sis ve soğuk havaya rağmen Şehir Stadyumu'nda bir araya gelen çocuklar, kırağı tutan zeminde futbol oynadı.
Forma ve şortlarıyla yeşil sahada top koşturan çocuklar, dondurucu soğukta kıyasıya mücadele etti.
Çocuklardan Furkan Akıl, soğuk havaya alışık olduklarını belirterek, "Soğuk ama sporcu üşümez. Bize işlemediği için bugünü futbol oynayarak geçirdik." dedi.