Yalnızçam Kayak Merkezi'nde yeni sezon için hazırlıklar tamamlandı

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ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu, Karadeniz ve Kafkaslar'ın buluşma noktasında yer alan Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi sezon için gün sayıyor.

Ardahan-Göle ve Ardahan-Ardanuç kara yollarının kesiştiği noktada yer alan ve sarıçamlarla kaplı Yalnızçam Dağı'ndaki kayak merkezinde kar kalınlığının yeterli seviye ulaşmasıyla sezon açılacak.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner başkanlığında Valilik toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında Özel İdare Kayak Merkezi Müdürü Hükümdar Baydar sezon öncesi bilgi verdi.

Öner, konuşmasında, Avrupa Birliği (AB) desteğiyle inşa edilen modern tesislerin her sezon olduğu gibi bu sezonda da kayakseverleri ağırlayacağını söyledi.

Merkezin standartlarını yükseltilmesi için çalıştıklarını aktaran Öner şöyle devam etti:

"Yalnızçam Kayak Merkezimiz bilhassa yerli turistlerimizin ve yöremiz insanının iltifat ettiği, vakit geçirdiği bir yer. Aynı zamanda ilimiz turizminin yüzü konumunda. Biz de ilgili kurumlarımızın aracılığıyla buranın şartlarını iyileştirme ve standardını yükseltme gayretindeyiz. Yapılan hizmet ve yeni projelerle turizmde ilimizin adını ön plana çıkarmayı hedefliyoruz."

Öner, geçen sezon günübirlik tesisin tamamlanarak özel teşebbüse kiralandığını, söz konusu tesiste vatandaşların yeme içme gibi ihtiyaçlarını en güzel şekilde giderecek bir mekan olduğunu ifade etti.

Önceki yıl sezonun ocak ayının başlarında açıldığını anımsatan Öner, "Pistlerin, telesiyej ve teleski hatlarının bakım onarımlarını yaptık. Turistlerin ve kayakseverlerin burada güvenli vakit geçirmelerini sağlamak için tedbirlerimizi aldık. Meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalara karşı da hazırlıklarımız tamamlandı." şeklinde konuştu.





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