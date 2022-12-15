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Ardahan'da okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 96'ya ulaştı

AA

Ardahan'da okul öncesinde okullaşma oranı yüzde 96'ya ulaştı

ARDAHAN (AA) - Ardahan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, "Geçen yıl yaklaşık yüzde 65'lerde seyreden okullaşma oranımız yüzde 96'ya ulaştı." dedi.

Bulut, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığının politikaları doğrultusunda kentte kapsamlı bir okul öncesi eğitim planı hazırladıklarını söyledi.

Bu kapsamda yapılan yeni anaokulları, açılan ana sınıfları ve diğer çalışmalar ile kentte okul öncesi okullaşma oranının yüzde 100'e yaklaştığını anlatan Bulut, "Geçen yıl yaklaşık yüzde 65'lerde seyreden okullaşma oranımız yüzde 96'ya ulaştı." ifadesini kullandı.

Kış dolayısıyla bazı okullarda bakım ve onarım yapamadıklarını ifade eden Bulut şöyle konuştu:

"Pilot bölgelerin taşıma işlemini hallettiğimizde kışın neden olduğu bazı eksikliklerin de giderilmesiyle kısa sürede hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak. Yüzde 50'lik artış ise son bir yılda gerçekleşti. Dolayısıyla açılacak olan bir okulumuz için materyal ve öğretmen olarak hiçbir eksiğimiz yok. Depolarımız dolu. Kitaptan tutun halısına kadar, masa ve sandalye hepsi mevcut. 'Bizim için eğitimde feda edilecek bir fert yoktur' vizyonu çerçevesinde bir öğrenci için bir öğretmenin görevlendirildiği yerlerimiz mevcut."

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