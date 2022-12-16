Ardahan'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Nebioğlu köyündeki Şehit Burhan Kılıç İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ile idarecileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyen eğitimciler; haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" karelerini seçen öğretmen ve idareciler, spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Okul müdürü Damla Yerli, fotoğrafların çok etkili ve anlamlı olduğunu belirterek "Üç kategorideki fotoğrafların tamamına tek tek baktık, kareler çok güzel ve anlamlı. Fotoğraflarda dünyadaki birçok gelişmeyi yeniden görme şansını bulduk. Çünkü çoğunu gelişen olaylarda hatırlıyoruz. Örneğin Rusya ve Ukrayna savaşında bizde iz bırakan bazı kareleri burada görmek farklı oldu. Dolayısıyla AA çalışanlarına teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." dedi.

Yerli, oylamada bölgeyi tanıtan fotoğrafları tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

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