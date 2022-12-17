Ardahanlı mantıcılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahanlı mantıcılar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyen mantıcılar "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Bestami Bodruk'un "Bal festivali" karelerini seçen mantıcılar, spor kategorisinde ise Mustafa Yılmaz'ın "Yüzücü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Ustabaşı Perihan Durak fotoğrafları çok beğendiklerini belirterek "Bazı kareler bizde iz bıraktı, çok etkileyici kareler yer alıyor. Örneğin beğendiğimiz spor kategorisindeki 'Yüzücü' fotoğrafı. Bazılarını ise daha önceleri basında yer almaları dolayısıyla hatırlıyoruz. AA çalışanları bizi geçmişe götürdü. Kendilerine teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesini kullandı.

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