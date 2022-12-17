Ardahan'da sis ulaşımda aksamalara yol açıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan kent merkezi ve Göle ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Göle ilçesinde akşam saatlerinde etkisini arttıran sis, trafikte aksamalara neden oldu.
İlerlemekte güçlük çeken sürücüler araçlarının sis farını açarak kontrollü bir şekilde seyrederken, sisle birlikte buzlanma ve kırağı da oluştu.
Yetkililer, sisin etkili olduğu bölgelerde dikkatli olunması ve takip mesafesinin korunması yönünde uyarılarda bulundu.
Sis, Ardahan'ın Kura Nehri bölgesinde de etkisini gösterdi.