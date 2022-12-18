Ardahan'da yoğun sis devam ediyor

Kızılderililerin takısı olan patlamış mısırın enteresan yolculuğu: Tarihteki ilk mısır nasıl patladı?

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da iki gündür devam eden yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

Akşam saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü.

Kura Nehri bölgesi ve Ardahan-Artvin ile Ardahan-Göle kara yollarının kent girişinde yoğunlaşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, sürücülerden, buzlanma ve sis nedeniyle tedbirli olmalarını istedi.

Sürücü Yusuf Özer, AA muhabirine, sisin akşam saatlerinde etkili olduğunu, özellikle Ardahan-Artvin kara yolunda görüş mesafesinin çok düştüğünü söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.