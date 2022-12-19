Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabulut, "çevre-yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" karelerini seçen Karabulut, spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Karabulut, her fotoğraf karesinin etkileyici olduğunu, bu nedenle AA çalışanlarını tebrik etti.

Karabulut, oylamada bölgeyi tanıtan fotoğrafları tercih ettiğini sözlerine ekledi.

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