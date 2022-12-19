Ardahan'da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oluyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda akşam saatlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor.

Kentte üç gündür etkili olan sis yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşürmesine neden oldu.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yağmaya başlayan kar nedeniyle buzlanma oluştuğunu belirten ekipler, sürücülerden tedbirli olmasını istedi.

Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.