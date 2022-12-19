Ardahan'da yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oluyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda akşam saatlerinde etkili olan kar ve sis ulaşımı aksatıyor.
Kentte üç gündür etkili olan sis yüksek kesimlerde görüş mesafesinin düşürmesine neden oldu.
Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde yağmaya başlayan kar nedeniyle buzlanma oluştuğunu belirten ekipler, sürücülerden tedbirli olmasını istedi.
Bölgede Karayolları ve belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.