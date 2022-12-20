Yalnızçam'da sezon öncesi kar sevinci

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ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu ve Karadeniz'in kesiştiği noktada yer alan Ardahan'daki Yalnızçam Dağı'na yağan kar, buradaki kayak merkezi ile civarını beyaz örtüyle kapladı.



Ardahan-Göle ve Ardahan-Ardanuç kara yollarının kesişimindeki sarıçamlarla kaplı Yalnızçam Dağı'nda kar yağışı etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan kayak merkezinde, sezon başlamadan önce yağan kar, turizmcileri sevindirirdi.

Tesisin müdürü Hükümdar Baydar, AA muhabirine, sezonu açmak için biraz daha kar beklediklerini söyledi.

Baydar, şöyle konuştu:

"Kar yağışı var ancak kayak için yeterli değil. Yeterli kar yağmasıyla sezonu en kısa sürede açmayı planlıyoruz. Geçen yıl sezonu ocak ayı başlarında açmıştık. Pistlerin, telesiyej ve teleski hatlarının gerekli bakım ve onarımları yapıldı. Turistlerin ve kayakseverlerin burada verimli bir sezon yaşamaları için çalışıyoruz."

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