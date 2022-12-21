Ardahanlı taksiciler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahanlı taksiciler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyen taksiciler "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.
Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Mustafa Hassona'ın "Masumiyet" fotoğrafını seçen taksiciler, spor kategorisinde ise Hakan Burak Altunöz'ün "Sevinç dalgası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Taksici Gökhan Avşar, fotoğrafların çok etkileyici olduğunu belirterek, "Bazı kareleri seçmekte zorlandık. Hakikaten hepsi için büyük emekler verilmiş. Beğendiğimiz çevre-yaşam kategorisindeki 'Masumiyet' fotoğrafına insanın baktıkça bakası geliyor." ifadesini kullandı.
Yusuf Özer de birçok kareyi geçmişten hatırladığını ifade ederek, "AA bir yıllık çalışmasıyla bizi geçmişe götürdü. Çünkü çoğu kareleri basına yansımalarından biliyorum. Emeği olanları tebrik ediyorum." dedi.