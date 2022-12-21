Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları"nda oy kullandı.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Demir, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.



Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Korkusuz ve özgür" karelerini seçen Demir, spor kategorisinde ise Cüneyt Çelik'in "Beygir gücü" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğraf karesinin etkileyici olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik eden Demir, "Fotoğraflar birbirinden güzel ve çok etkileyiciydi. Bizi geçmişe götürdü. Çünkü fotoğraflar tarihe tanıklık ediyor. Bu nedenle başta Ardahan'daki arkadaşımız olmak üzere emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.