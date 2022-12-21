Beyaza bürünen Ardahan dronla görüntülendi

Bu karışım adeta bir mucize: Sadece iki malzeme ishali ve ağrıları bıçak gibi kesiyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kar yağışının ardından beyaza bürünen kentin havadan çekilen görüntülerini paylaştı.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, etkili olan karın ardından beyaz örtüyle kaplanan kentin dronla kayda alınan görüntülerine yer verdi.

Ardahan Kalesi, tarihi Ardahan Köprüsü, yüzeyi kısmen donan Kura Nehri gibi kentin öne çıkan mekanlarının yer aldığı görüntüler ilgi gördü.

Demir, AA muhabirine, kar yağışının bereket olduğunu ve kente güzellik kattığını söyledi.

Etkili olan karın ardından Ardahan'ın beyaz gelinliğini giydiğini belirten Demir, "Böyle bir görüntünün herkes tarafından izlenmesi için paylaşımda bulundum. Ardahan'a hizmet ederken aynı zamanda güzelliklerini de paylaşmak bizim görevimiz. Güzelliklerinin de daha çok kitleler tarafından bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Demir, paylaşımın başka illerde yaşayan Ardahanlılardan ilgi gördüğünü aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.