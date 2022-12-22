Ardahan'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2'si Gürcistan uyruklu 5 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında yol kontrolü ve şüphelilerin üst aramasını yaptı.

Uygulamada 2'si Gürcistan uyruklu 5 şüphelinin üstünde bir miktar kaçak içki, 190 paket kaçak sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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