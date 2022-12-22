Ardahanlı gazi ile damal bebek ustası AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kıbrıs Gazisi 69 yaşındaki Nedim Morkoç ile 76 yaşındaki damal bebek ustası Fidan Atmaca, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Gazi Morkoç, haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşamda İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli", sporda Gökhan Balcı'nın "Pehlivanlık hayalleri" fotoğraflarına oy verdi.
Atmaca da haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Fatemeh Bahrami'nin "Korkusuz ve özgür", spor kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Merve’nin servisi" fotoğraflarını seçti.
Morkoç ve Atmaca, dünyanın farklı yerlerinden birbirinden güzel karelerin çekildiğini belirterek, AA muhabirlerini tebrik etti.