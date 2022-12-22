Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Öner, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Ali Rıza Akkır'ın "Körfez ışıkları" karelerini seçen Öner, spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Gardını indirince" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğraf karesinin anlamlı olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik eden Öner, "Çok etkileyici kareler oylamada yer alıyor. Aslında seçmekte zorlandım. AA bu çalışmayla bizi geçmişe götürdü. Bu nedenle emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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