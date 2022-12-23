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Çıldır Gölü'nün tamamen donması havaların sıcak gitmesi nedeniyle henüz gerçekleşmedi

AA

Çıldır Gölü'nün tamamen donması havaların sıcak gitmesi nedeniyle henüz gerçekleşmedi

ARDAHAN (AA) - Çıldır Gölü, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle zamanı gelmesine rağmen tamamen donmadı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Van Gölü'nden sonra ikinci büyük göl olan Ardahan-Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün özellikle Ardahan tarafında havaların sıcak gitmesi yüzünden henüz donma oluşmazken, önceki günlerde kıyılardaki buzlar ise dalgaların sahile vurmasıyla erimeye başladı.

Kıyıdaki işletme sahipleri, turistleri buz üstünde gezdirebilmek için Çıldır Gölü'nün tamamen donması ve buz kalınlığının yeterli seviyeye ulaşması için sabırsızlanıyor.

Balık lokantası işletmecisi Can Uzunkaya, gazetecilere geçen yıla göre gölün henüz donmamasının sıcak havalardan kaynaklandığını belirterek, "Daha önceki yıllarda ise kasım ayında bile donmaya başlardı. Ben 20 yıldır buradayım, böyle bir hava görmedim. Aralık ayı bitmek üzere ama göl hala donmadı. Biz de turistlerimizi gölün üstüne çıkarmak için sabırsızlanıyor."

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