Ardahan'da sahipsiz hayvanlar için belediyeye 12 ton mama desteği

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediyesine, bir firma tarafından sahipsiz hayvanlar için 12 ton mama desteğinde bulunuldu.

Kente getirilen 12 ton mamayı Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, belediye hizmet binası önünde ilgililerden teslim aldı.

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ildeki sahipsiz kedi ve köpeklerin aç kalmaması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Kentte bugüne kadar kedi ve köpekler için yapılan yardımlar sayesinde bir sorun yaşamadıklarını dile getiren Demir, yardımlardan birini daha almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sahipsiz hayvanlar konusundaki duyarlılığa dikkati çeken Demir, "Daha önceleri olduğu gibi bugün yine bir kuruluş tarafından destek verildi. Bu tür desteklerle sokaktaki hayvanlarımız aç kalmıyor. Şu an itibarıyla hiçbir sıkıntımız yok. Sokak hayvanlarımız için gerekli malzememiz elimizde mevcut. Bize bu alanda destek veren duyarlı vatandaşımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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