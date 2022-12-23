Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına açılan sahte hesaplara soruşturma

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu yönünde şikayetlerin artması üzerine savcılık hareket geçti.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık suçu" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, sahte sitelerin dolandırıcılar tarafından farklı isimlerle açıldığı, buralarda, gümrükte unutulan ve takılan ürünlerin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğu tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.