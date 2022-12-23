Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına açılan sahte hesaplara soruşturma

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu yönünde şikayetlerin artması üzerine savcılık hareket geçti.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık suçu" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışmada, sahte sitelerin dolandırıcılar tarafından farklı isimlerle açıldığı, buralarda, gümrükte unutulan ve takılan ürünlerin Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı adına piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla satışa sunulduğu tespit edildi.