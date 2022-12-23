Ardahan ve Kars'ta sis etkili oldu

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ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ın yüksek kesimlerinde etkili olan sis, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Sis, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara geçidi ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkisinde yoğunlaştı.

Trafik ekipleri, akşam saatlerinde sisin daha da etkili olabileceğini belirterek sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Öte yandan kara yolları ekipleri, Ardahan-Şavşat kara yolunda karla mücadelesi kapsamında yol genişletme çalışmaları yaptı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yerini sise bıraktı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin birinci etabındaki sarıçam ormanları ve pistlerini sis kapladı.

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