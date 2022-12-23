Ardahan'da "Beyaz Hüzün Sarıkamış" konferansı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesi'nce, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yılı dolayısıyla "Beyaz Hüzün Sarıkamış" konulu konferans düzenlendi.

Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Allahuekber Dağlarında 108 yıl önce şehit olan askerler anıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut'un konuşmacı olarak katıldığı konferansa, öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sarıkamış destanının öncesi ve sonrası hakkında bilgiler aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"O günün şartlarında harekata katılan 90 bin askerimiz donarak şehit oluyor. Atalarımız, dedelerimiz yaşı küçük çocuklar, delikanlılardı. Yarınını bırakıp gittiler. Hepsi ana kuzusu, hepsi vatan sevdalısı. Bu nedenle tarihin buzlu sayfaları diyoruz. Bize bu toprakları hiçbir karşılık beklemeden emanet edip gittiler. Tarihimiz o kadar dolu ki... Çanakkale, Sarıkamış, dünyanın neresinde böyle bir tarih yazılmış? Biz bunları bilmeliyiz, bilmek zorundayız. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize aktaralım istiyoruz. Çünkü tarihini bilmeyen, gelecek tayin edemez. Çanakkale ve Sarıkamış'ta neler yaşandı, bunları bilmek zorundayız."

Bulut, Sarıkamış Harekatı'nın tarihte ender görülen mücadelelerden biri olduğunu anlattı.

Atalarını unutmadıklarını, onları yad etmek için toplandıklarını dile getiren Bulut, "Vatanımız için çok çalışarak vefamızı gösterelim istiyoruz. Bu millet her zaman size minnettar kalacak. Bu millete yakışan da budur. Sarıkamış'ta bu vatan için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen şanlı askerlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Bulut'a, Ardahan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Havva Vanlı tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

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