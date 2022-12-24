Ardahan'da kar, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

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ERZURUM (AA) - Ardahan, Erzurum ve Kars'ta soğuk hava ile kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Ardahan'da buzlanma meydana geldi. Kentin yüksek kesimlerinde sis etkili olurken, şehir merkezinde kısa süreli kar yağdı.



Erzurum'da ise, gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçülürken, soğuk hava nedeniyle buzlanma oluştu.

Kar kalınlığı Palandöken Kayak Merkezi'nde 20, Konaklı Kayak Merkezi'nde ise 8 santimetre ölçüldü.



Kars'ta etkili olan soğuk nedeniyle ağaçlar ve bitkiler kırağı ile kaplandı.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye ölçüldüğü Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 268 rakımlı Handere bölgesinde sarıçam ağaçları ve bitkilerde kırağı oluştu.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 12 santimetre ölçüldü.

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