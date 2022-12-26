GÜNCELLEME - Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 500 çinçilla kürkü ele geçirildi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda, yurda kaçak olarak sokulmak istenen 500 çinçilla (tavşan ve sincap benzeri görünümlü hayvan) kürkü ele geçirildi.



Gümrük görevlileri, Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yolcu otobüsünde arama yaptı.

Otobüste Rusya'dan getirildiği tahmin edilen ve kaçak olarak yurda sokulmak istenen 500 çinçilla kürkü bulundu.

Konuyla ilgili adliyeye sevk edilen 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli, "Kaçakçılık Kanununa Muhalefet" suçundan tutuklandı.

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