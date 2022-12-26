Ardahan Belediye Başkanı Demir'den "sularımızı açık bırakmayalım" çağrısı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle muslukların açık bırakılması uygulamasına son verilmesini istedi.



Demir, AA muhabirine, soğukların aniden ve şiddetli bastırmasının bu mevsimde beklenen bir durum olduğunu söyledi.

Soğuk hava sebebiyle vatandaşların sularının donmaması için musluklarını açık bıraktığına işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın, suyu donmasın diye musluğunu açık bırakması şehir şebekesinin basıncını düşürmektedir. Basıncın düşmesi de beraberinde olumsuzluğu getirmektedir. Vatandaşımız kendi suyu donmasın diye musluğunu fazlaca açık bırakırken, mahallesinin hatta şehirin şebekesini olumsuz etkilemektedir. Bu da şebekenin donmasına sebep oluyor. Bu konuda herkesten ricam şebeke suyunu açık bırakmasınlar. Şebekede suyun basıncı yeterli derecede kaldığı müddetçe suyun donma riski yoktur. Bu konuda rahat olsunlar. Kendi suyumuzu korumaya çalışırken, başkasının mağduriyetine sebep olmayalım."

Demir, kentte suda kayıp kaçak konusunda da çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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